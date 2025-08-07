L'Unione camera penali attacca Anm: «Avvocati accusati di essere coinvolti nell'omicidio Costa, è un fatto gravissimo»

«In un video diffuso sulla pagina Instagram di Anm in ricordo di Gaetano Costa, procuratore a Palermo, e ucciso nell’agosto del 1980 sono riportati spezzoni di un’intervista al giornalista Felice Cavallaro nella quale lo stesso testualmente afferma: 'Gaetano Costa viene ucciso nell’agosto del 1980. Perchè? Perchè come dice Chinnici si era stabilito un sotterraneo patto con gli avvocati dei mafiosi per eliminare i processi per associazione a delinquerè». Lo dichiara il presidente dell’Unione delle Camere penali Francesco Petrelli.

Che aggiunge: «A questo punto lo spezzone dell’intervista è interrotto e dunque non è dato comprendere quale fosse l’originario senso del ragionamento del giornalista, ciò che certamente risulta è solo l’incredibile e surreale correlazione tra un presunto patto con non meglio precisati avvocati della mafia e l’omicidio del procuratore. L’effetto per chi veda un video di tale fatta è quello che l’Anm accrediti la tesi che gli 'avvocati della mafià siano, non è chiaro a quale titolo, concorrenti nell’omicidio di Gaetano Costa».