Esercitazione militare della Nato in Lettonia

E’ iniziata presso la base militare lettone di Adazi e si concluderà il prossimo 17 agosto l'esercitazione militare 'Verboom', cui prenderanno parte corpi militari lettoni e del contingente internazionale della Nato di stanza nel Paese baltico. Lo comunica il ministero della Difesa di Riga. L’esercitazione avrà come principale oggetto il miglioramento delle capacità di neutralizzazione di ostacoli fortificati, come i ricci anticarro, i denti di drago e i blocchi di cemento.