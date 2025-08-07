Esercitazione militare della Nato in Lettonia

Questo sito contribuisce all’audience di Quotidiano Nazionale
Cerimonia di passaggio di responsabilità tra il Portogallo e lItalia, nellambito della NATO enhanced Air Policing (eAP), con il Generale di Corpo dArmata Giovanni Maria Iannucci, Comandante Operativo di Vertice Interforze (COVI). Ad accogliere il Generale e la delegazione militare italiana al loro arrivo in aeroporto, è stato il Colonnello Gaetano Farina, Comandante dellItalian National Contingent Command, impegnato nelloperazione di Air Policing nei cieli della Repubblica baltica. Amari (Estonia), 1 agosto 2025. ANSA/COMANDO OPERATIVO DI VERTICE INTERFORZE + UFFICIO STAMPA, PRESS OFFICE, HANDOUT PHOTO, NO SALES, EDITORIAL USE ONLY + NPK

E’ iniziata presso la base militare lettone di Adazi e si concluderà il prossimo 17 agosto l'esercitazione militare 'Verboom', cui prenderanno parte corpi militari lettoni e del contingente internazionale della Nato di stanza nel Paese baltico. Lo comunica il ministero della Difesa di Riga. L’esercitazione avrà come principale oggetto il miglioramento delle capacità di neutralizzazione di ostacoli fortificati, come i ricci anticarro, i denti di drago e i blocchi di cemento.

