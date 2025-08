Messina, suicida in carcere l'assassino di Sara Campanella

Si è suicidato in carcere Stefano Argentino, il femminicida di Sara Campanella, la ragazza uccisa a coltellate in strada a Messina dopo mesi di stalking. Stefano Argentino, 27 anni, si è ucciso nel carcere di Gazzi: era stato sottoposto ad attenta sorveglianza, revocata 15 giorni fa, perchè dai primi giorni della sua detenzione aveva manifestato intenti suicidi. Poi dopo colloqui con psicologi e terapeuti la sua situazione era migliorata, aveva anche ripreso a mangiare dopo un periodo di rifiuto del cibo, ed era tornato ad un regime carcerario ordinario in cella con altri detenuti.

Secondo quanto si è appreso, a trovarlo senza vita sarebbero stati agenti della polizia penitenziaria. Sull’accaduto ha aperto un’inchiesta la Procura di Messina.

«È l’epilogo terribile di una storia terribile - ha commentato l’avvocato Concetta La Torre che assiste la mamma di Sara Campanella - ha deciso lui le sorti di due famiglie. Per noi è un colpo molto doloroso. Non possiamo che essere addolorati in questo momento. Non ci sono parole per descrive i sentimenti che stanno provando i familiari di Sara».