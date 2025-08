Il caso Almasri: Nordio, Piantedosi e Mantovano a processo. Archiviazione per Meloni: «Assurdo che loro vadano a processo e io no»

Nei confronti del presidente del Consiglio Giorgia Meloni va disposta l’archiviazione perchè «gli elementi indiziari» non sono «dotati di gravità, precisione e concordanza tali da consentire di affermare in che termini e quando la presidente del Consiglio sia stata preventivamente informata e abbia condiviso la decisione assunta in seno alle riunioni, rafforzando con tale adesione il programma criminoso». Lo scrive il tribunale dei Ministri nell’atto di 2 pagine, firmato dal presidente Maria Teresa Cialoni, con il quale è stata disposta la non imputazione per il Premier in relazione al caso Almasri. Per il tribunale, inoltre, «gli elementi acquisiti nel corso delle indagini non consentano di formulare una ragionevole previsione di condanna, limitatamente alla posizione della sola presidente del consiglio Giorgia Meloni», tanto per il reato di favoreggiamento che per quello di peculato.

Il governo ha sempre preso decisioni «concordate». Su tutte le questioni comprese quelle delicate come il caso Almasri. E’ una furia Giorgia Meloni quando racconta sui social di avere ricevuto la comunicazione da parte del tribunale dei ministri che la sua posizione «è archiviata» mentre con ogni probabilità sarà richiesta, come dice di desumere dal «decreto» che ha in mano, l’autorizzazione a procedere per Matteo Piantedosi, Carlo Nordio e Alfredo Mantovano.

«Dalle sommarie informazioni del prefetto Caravelli, il quale ha riferito che la presidente del consiglio era stata sicuramente informata mentre per il resto si è limitato ad esprimere una valutazione (ritengo, sulla base di indicazioni che mi dava il sottosegretario Mantovano, che fosse d’accordo) senza, tuttavia, specificare - si legge nel provvedimento di archiviazione -, quali fossero state le indicazioni ricevute su cui aveva fondato una simile valutazione - non compare alcun dettaglio o elemento valutabile circa la portata, natura, entità e finalità dell’informazione, specie sotto il profilo della sua condivisione delle 'decisionì adottate».

La giornata della premier

La giornata era iniziata con il volo in elicottero verso Ancona e il festeggiamento del compleanno di Antonio Tajani (cui oltre alla torta fa trovare dei dolcetti tunisini omaggio di Kais Saied). E proseguita con l’elogio dello spirito dei marchigiani (come del loro illustre concittadino Enrico Mattei), la visita al cantiere della Pedemontana, strette di mano. Quindi con l’annuncio a sorpresa dell’estensione della Zes a Umbria e Marche, che la premier fa a fianco del «suo» governatore Francesco Acquaroli, a caccia del bis a settembre.

Lo sforzo è quello di presentarlo come un evento «istituzionale», tanto che ad accoglierla c'è pure il presidente della provincia Daniele Carnevali, espressione del centrosinistra. Ma già dalle prime

parole di Matteo Salvini in videocollegamento - «vinceremo nelle Marche e non per le inchieste» - si capisce che, di fatto, la trasferta del governo ad Ancona serve a benedire la corsa di Acquaroli. Tanto che le opposizioni bollano immediatamente la mossa come uno «spot elettorale», anche perché l’estensione della Zes è un disegno di legge che ora avrà bisogno dei suoi tempi per essere approvato dal Parlamento. Ma «ha paura di perdere ed ecco che arriva la Zes», sintetizza Matteo Renzi, mentre i dem a partire dallo sfidante Matteo Ricci sono più cauti e chiedono (fosse mai che davvero riuscisse la rimonta) che ora l’esecutivo sia conseguente stanziando anche le risorse adeguate.

Rientrata a Roma Meloni poi passa dal tavolo sul vino al Consiglio dei ministri (ed è pure invitata al matrimonio del viceministro agli Esteri Edmondo Cirielli). Fino al secondo annuncio, quello al veleno. Archiviazione per lei e richiesta di autorizzazione a procedere per gli altri indagati dal Tribunale dei ministri.

La stoccata a Conte

«A differenza di qualche mio predecessore, che ha preso le distanze da un suo ministro in situazioni similari rivendico che questo Governo agisce in modo coeso sotto la mia guida». La stoccata è rivolta a Giuseppe Conte e alla vicenda della nave Diciotti, come prontamente ricorda pure Matteo Salvini: «Alla faccia dei 'non ricordò degli smemorati Conte e Toninelli sugli sbarchi dei clandestini, avanti insieme e a testa alta», scrive il vicepremier in risposta al post social di Meloni che «nel merito» ribadisce «la correttezza dell’operato dell’intero esecutivo che ha avuto come sola bussola la tutela della sicurezza degli italiani».

L'opposizione ribatte

L’assurdità, ribatte Avs dall’opposizione è «avere liberato uno stupratore, anche di bambini, un assassino, un trafficante di esseri umani», come dice Angelo Bonelli invitando il governo a «non nascondersi dietro l’immunità» e a lasciare che si celebri il processo.