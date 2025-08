Autostrade per l’Italia lancia il primo simulatore di guida in realtà aumentata con droni e intelligenza artificiale:

Un innovativo simulatore di guida basato su realtà aumentata, droni e intelligenza artificiale per studiare e migliorare il comportamento degli automobilisti in prossimità dei cantieri autostradali. È questo il cuore del progetto DBA – Driver Behaviour Analysis, lanciato dal Gruppo Autostrade per l’Italia nell’ambito della sua campagna di sensibilizzazione sulla sicurezza stradale.

Il progetto, in collaborazione con quattro eccellenze del mondo accademico italiano – il Politecnico di Milano, l’Università Cattolica del Sacro Cuore, l’Università degli Studi di Firenze e l’Università di Napoli Federico II – punta a raccogliere dati reali sul comportamento dei guidatori, per progettare soluzioni concrete a tutela di viaggiatori e lavoratori stradali.

A guidare l’innovazione è Movyon, società del gruppo ASPI specializzata in soluzioni per i trasporti intelligenti, che ha creato un sistema integrato di raccolta dati e simulazione. Il comportamento umano è al centro dell’analisi: grazie a un simulatore di guida all’avanguardia, i ricercatori possono osservare in ambiente immersivo le reazioni dei conducenti in situazioni critiche, come l’avvicinamento a un cantiere.