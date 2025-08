Un milione di giovani abbraccia il Papa, messa a Tor Vergata per il Giubileo

«Buon giorno a tutti e buona domenica. Spero che abbiate riposato un po'». Lo ha detto Papa Leone rivolto ai giovani a Tor Vergata. «Adesso cominciamo la celebrazione della messa che è il più grande dono che Cristo ci ha lasciato», ha aggiunto il Pontefice.

Sono venti i cardinali, 450 i vescovi e 7 mila i sacerdoti che concelebrano con Papa Leone XIV la messa conclusiva del Giubileo dei Giovani nella spianata di Tor Vergata.

Il Papa, prima della messa, ha salutato tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione del Giubileo dei Giovani, dai rappresentanti della diocesi di Roma alla Protezione Civile, dalle forze dell’ordine ad Agostino Miozzo, coordinatore dell’assistenza al Giubileo. A presentare la lunga fila di persone a Papa Leone è stato monsignor Rino Fisichella, il responsabile del Giubileo 2025.

Il Papa, prima della messa a Tor Vergata, ha fatto un lungo giro in papamobile in tutti i settori dove i giovani questa notte hanno pernottato, nonostante sia arrivata un po' di pioggia durante la notte. I ragazzi lanciano al Papa, in segno di affetto, bandiere e peluche.