Giubileo, il Papa a Tor Vergata: «Siamo un milione»

«Cercate la giustizia, rinnovando il modo di vivere, per costruire un mondo più umano!», il mondo ha bisogno di «missionari», «di testimoni di giustizia e di pace», il futuro ha bisogno «di uomini e donne che siano testimoni di speranza!». Papa Leone XIV davanti un milione di ragazzi arrivati a Roma da 146 Paesi, anche di guerra, per partecipare alla veglia nell’ambito del Giubileo a loro dedicato, sottolinea che «l'amicizia può veramente cambiare il mondo», «è la strada per la pace», dice loro e li esorta a imparare a donare se stessi per trovare la felicità chiedendo delle preghiere per un ragazzo spagnolo ricoverato al Bambino Gesù e per le due ragazze, Maria, 20 anni spagnola e Pascale, 18 anni, egiziana, che avevano «scelto di venire a Roma per il Giubileo dei Giovani e la morte le ha accolte».

Leone risponde a tre domande poste dai ragazzi, mette in guardia dalle ambiguità di Internet e dei social e anzi, li sprona a «cercare con passione la verità» rifuggendo la menzogna che genera confusione ed equivoco. Inoltre da Leone arriva l’invito a «scelte radicali e piene di significato», come «il matrimonio, l’ordine sacro e la consacrazione religiosa» che esprimono «il dono di sè, libero e liberante, che ci rende davvero felici», scelte che «danno senso alla nostra vita, trasformandola a immagine dell’Amore perfetto, che l’ha creata e redenta da ogni male».

Ai ragazzi Leone alterna nelle sue risposte, l’italiano, l’inglese e lo spagnolo. Una grande ovazione lo ha accolto nella spianata di Tor Vergata e dopo un lungo giro a bordo della jeep bianca, il Papa ha percorso l’ultimo tratto verso il palco, a piedi, portando la croce del Giubileo e accompagnato da circa 200 ragazzi.