Usa-Russia Trump schiera i sottomarini nucleari: «Precauzione dopo le minacce di Medvedev»

Donald Trump ha annunciato di aver ordinato «il posizionamento di due sottomarini nucleari nelle aree appropriate» in seguito ai commenti «provocatori» dell’ex presidente russo Dmitry Medvedev.

«Ho ordinato il posizionamento di due sottomarini nucleari nelle aree appropriate, nel caso in cui queste dichiarazioni idiote e provocatorie siano più gravi. Le parole sono importanti e spesso possono avere conseguenze indesiderate, spero che questa volta non sia così», ha scritto il presidente degli Stati Uniti sul suo social network Truth.

In un recente messaggio su X, Medvedev, attualmente numero due del Consiglio di Sicurezza del Paese, ha scritto che ogni nuovo ultimatum lanciato da Donald Trump per porre fine alla guerra in Ucraina «era una minaccia e un passo verso la guerra» con gli Stati Uniti.