Roma, a 42 anni dalla strage intitolate due sale della direzione nazionale antimafia ai magistrati Rocco Chinnici e Mario Amato

In occasione del 42esimo anniversario della strage di via Pipitone Federico, si è tenuta a Roma, presso la sede della Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo di via Giulia a Roma, una cerimonia di grande valore simbolico: due sale sono state intitolate ai magistrati Rocco Chinnici e Mario Amato, entrambi vittime del loro coraggioso impegno nella lotta alla criminalità organizzata e al terrorismo.

“La cerimonia di oggi, in occasione del 42esimo anniversario dalla morte di mio padre Rocco Chinnici, assume per me un valore fortemente emblematico - dichiara l’europarlamentare Caterina Chinnici - Ricordare insieme due uomini come Mario Amato e Rocco Chinnici, che hanno pagato con la vita il loro impegno per la giustizia, rafforza la nostra responsabilità nel custodire la memoria e costruire un futuro migliore. Mio padre è stato un esempio di integrità e coraggio: ha sfidato Cosa Nostra con determinazione, ideando il Pool antimafia e portando il suo messaggio di legalità anche nelle scuole. La sua eredità è un patrimonio collettivo che continua a guidare il mio impegno, che da sempre porto avanti con orgoglio e profonda gratitudine”.

