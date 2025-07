Mattarella: «Mosca ha cancellato l’equilibrio che garantisce la pace e dissuade da avventure di guerra»

«Prosegue, angosciosa, la postura aggressiva della Russia in Ucraina: un macigno sulle prospettive del continente europeo e dei suoi giovani». Lo ha detto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, in occasione della cerimonia del Ventaglio al Quirinale, proprio nel giorno in cui il suo nome è stato inserito nella lista dei «russofobi» da parte del ministero degli Esteri di Mosca.

«Sul piano della realtà delle relazioni internazionali la scelta e la postura della Russia hanno, più che stravolto, cancellato l’equilibrio; equilibrio che garantisce la pace e dissuade da avventure di guerra. E’ la storia - maestra di vita - che insegna che, fin tanto che non saremo riusciti a eliminare dalla vita internazionale le tentazioni di dominio su altri popoli (ciò che, più o meno, equivale a far scomparire il male dall’umanità), è l’equilibrio che impedisce di seguire le tentazioni di dominio», ha aggiunto Mattarella.

Il presidente è poi tornato su quanto sta accadendo a Gaza. «Due mesi addietro, in una delle occasioni più solenni del Quirinale - l’incontro, per la nostra Festa nazionale, con gli ambasciatori che rappresentano in Italia i Paesi di ogni parte del mondo - dopo avere ricordato l'orrore del barbaro attacco di Hamas del 7 ottobre di due anni fa, con tante vittime tra inermi cittadini israeliani e con l'ignobile rapimento di ostaggi, ancora odiosamente trattenuti, ho sottolineato come sia inaccettabile il rifiuto del governo israeliano di rispettare a Gaza le norme del diritto umanitario, ricordato pochi giorni fa da Leone XIV».