La lista dei «russofobi», c'è anche Mattarella. La Farnesina protesta: convocato l'ambasciatore di Mosca

La lista comprende anche dichiarazioni del cancelliere tedesco Friedrich Merz, del presidente francese Emmanuel Macron, tre del segretario generale della Nato Mark Rutte e ben sette dell’Alto commissario per la politica estera della Ue, Kaja Kallas. Una sola invece per gli Usa: un’affermazione del senatore Lindsay Graham che recentemente, facendo un parallelo con i raid americani sull'Iran, ha ipotizzato che gli Stati Uniti avrebbero potuto bombardare la Russia se Mosca non avesse osservato l’ultimatum di 50 giorni (ora ridotto a 10) imposto dal presidente Donald Trump per fare la pace con l’Ucraina.

Il ministero degli Esteri russo ha pubblicato una lista di dichiarazioni di dirigenti di vari Paesi occidentali, tra le quali una del presidente Sergio Mattarella, presentate come esempi di hate speech contro la Russia. La frase citata di Mattarella è quella pronunciata durante un discorso all’Università di Marsiglia il 5 febbraio scorso, in cui tracciava un parallelo tra le guerre di conquista del Terzo Reich tedesco e l’attacco russo all’Ucraina.

«Se Putin e gli altri si chiedono cosa succederà al giorno 51, consiglio loro di telefonare all’Ayatollah», ha scritto su X il senatore.

La solidarietà dal mondo politico

L’Aula del Senato ha espresso solidarietà al Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, per l’attacco subìto da una portavoce russa. «Parole inaccettabili, intollerabili che il popolo italiano respinge», ha affermato Graziano Delrio del Partito democratico. «Il presidente non ha mai espresso odio nei confronti del popolo russo - ha aggiunto - è una propaganda inaccettabile che colpendo il Presidente colpisce tutti noi».

Per Enrico Borghi, di Italia viva, «si vuole scardinare l’architrave su cui si basa la nostra Repubblica, tutte le forze politiche e il governo devono prendere posizione». Stefania Craxi di FI si è associata definendo l’attacco al Capo dello Stato «un attacco al nostro ordinamento democratico». Lucio Malan di FdI ha chiesto che tutte le forze politiche e le istituzioni siano unite «per respingere con sdegno questi attacchi che sono il tentativo di far passare il nostro Paese per russofobo. Con il popolo russo ci sono invece grandi legami di tipo storico e culturale», ha sottolineato. Massimiliano Romeo della Lega ha espresso sostegno a Mattarella «che ha più volte invitato a trovare soluzioni di pace, l’auspicio che noi cerchiamo di portare avanti con tutte le forze. Si tratta di attacchi vergognosi che non hanno nulla a che vedere con le libertà che difendiamo da sempre».

Sulla stessa linea si sono espressi la Michaela Biancofiore (CdI-Udc-Nm), Tito Magni di Avs e Luigi Spagnolli (per le Autonomie). Bruno Marton, del Movimento 5 stelle, ha sostenuto che la Russia tenta di «dividere l’Europa. Non possiamo prestarci a questo gioco. La Russia ha invaso l’Ucraina e questa invasione deve terminare. Il popolo russo non è un nemico, il governo russo lo è», ha scandito. La vicepresidente Licia Ronzulli a nome della presidenza Senato ha infine rinnovato «piena e totale vicinanza, solidarietà e convinto sostegno al Presidente della Repubblica per gli attacchi vili ricevuti che vanno condannati senza esitazione e con sdegno».