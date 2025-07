Il terremoto in Kamchatka è stato tra i 10 più forti mai registrati. Colombia e Polinesia ordinano le evacuazioni

Il terremoto di magnitudo 8.8 che si è verificato alle ore 01,24 italiane del 30 luglio al largo della costa della Penisola della Kamchatka, in Russia, è tra i 10 più forti mai registrati, fa sapere l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. L’evento, inoltre, è avvenuto in una zona di subduzione, dove una placca tettonica scorre sotto un’altra placca, che ha già prodotto altri due dei 10 terremoti più intensi al mondo: quello di magnitudo 9.0 del 1952, localizzato molto vicino a quello odierno, e quello di magnitudo 9.1 del 2011, il cui epicentro si trova un pò più a Sud.

Per molti eventi di questo tipo il pericolo maggiore è lo tsunami, e infatti circa 10 minuti dopo sono state diramate allerte per tutti i Paesi che si affacciano sull'Oceano Pacifico. Le coste della Russia nelle vicinanze del terremoto sono state colpite da onde di qualche metro, quelle giapponesi, dove sono state disposte diverse evacuazioni preventive, da onde di circa un metro. Onde tra due e tre metri hanno colpito anche le Hawaii e lo tsunami è ora arrivato alle coste della California.

La Colombia ordina evacuazioni sulla costa del Pacifico

La Colombia ha ordinato ai residenti di evacuare spiagge e zone costiere in due dipartimenti confinanti con il Pacifico a causa di un’allerta tsunami in seguito al terremoto di magnitudo 8,8 al largo della costa orientale della Russia, ha riferito mercoledì l’autorità di gestione del rischio. «Allerta tsunami per Chocò e Narino», ha scritto l’Unità Nazionale per la Gestione del Rischio di Disastri (UNGRD) su X, aggiungendo: «Si raccomanda di evacuare spiagge e zone costiere come misura precauzionale» in queste due regioni, ha aggiunto l’agenzia.

Polinesia: si attendono onde di 4 metri

Le autorità della Polinesia francese hanno diramato un’allerta tsunami per l’arcipelago delle Isole Marchesi, affermando che onde alte fino a 4 metri potrebbero raggiungere le isole di Ua Huka, Nuku Hiva e Hiva Oa nella notte tra martedì e mercoledì. Anche altri arcipelaghi della Polinesia francese potrebbero essere colpiti da onde molto più piccole, ma in queste aree non è richiesta alcuna evacuazione, ha affermato.

La Polinesia Francese, territorio francese semi-autonomo, è un vasto arcipelago situato nell’Oceano Pacifico meridionale. Composta da 118 isole, distribuite su oltre 5,3 milioni di chilometri quadrati; la Polinesia Francese ha dimensioni simili a quelle dell’Europa.