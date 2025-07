Condannato per associazione a delinquere di stampo mafioso, palermitano arrestato a Torino

Un uomo di 46 anni è stato arrestato a Carignano (Torino) dalla polizia in esecuzione di un ordine di carcerazione. Il provvedimento è stato emesso dalla procura di Palermo ed eseguito dalla squadra mobile di Torino, guidata dal dirigente Davide Corazzini. Il quarantaseienne era stato condannato in via definitiva a 8 anni e 4 mesi per associazione a delinquere di stampo mafioso.

Secondo le indagini, aveva un ruolo nella rete dei mandamenti di Belmonte Mezzagno e Misilmeri, in Sicilia. La sua posizione era emersa nell’ambito dell’operazione 'Cassandrà del maggio 2020,

coordinata dalla procura distrettuale antimafia, che aveva portato a sei arresti in carcere e due ai domiciliari. In totale furono coinvolte 25 persone, alcune delle quali già finite nell’indagine 'Cupola 2.0' del 2018.