Allerta tsunami, in Russia onde fino a 5 metri sulle coste delle isole Curili: proclamato lo stato di emergenza

Quattro grandi onde, innescate dal terremoto di magnitudo 8,8 che ha colpito la penisola russa di Kamchatka, hanno raggiunto e inondato la costa di una delle Isole Curili settentrionali, Paramushir, senza causare vittime, secondo quanto riferito dalle autorità locali.

La prima ondata è avanzata di 200 metri e le successive hanno danneggiato le infrastrutture del porto di Severo-Kurilsk. In totale, circa 2.700 persone sono state evacuate nell’arcipelago delle Curili a causa dell’allerta tsunami.

Proclamato lo stato di emergenza

Lo stato di emergenza è stato dichiarato nel distretto di Severo-Kurilskij, nella regione di Sachalin, colpita dal terremoto e dallo tsunami. Il governatore della regione di Sachalin, Valery Limarenko, ha convocato una riunione della commissione di emergenza dopo che lo tsunami ha provocato l’allagamento della città e dell’impresa di pesca Alaid. I circa 2.500 abitanti erano stati evacuati verso zone più elevate e non si registrano vittime o feriti. Altre 300 persone sono state portate in un luogo sicuro dal porto e non necessitano di cure mediche.