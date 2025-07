La famiglia ebrea aggredita in autogrill, il racconto di un dipendente: «La gente urlava, il bimbo era sotto choc»

«Non ho proprio capito come fosse cominciato tutto, la gente si spingeva - ha aggiunto l'uomo - Non ho visto nessuno alzare le mani, sentivo solo urla e grida, qualcuno che diceva di chiamare la polizia, poi sono tutti saliti sopra e poco dopo la polizia era già arrivata».

Oggi nell’autogrill di Lainate, aperto regolarmente, è pieno di turisti in viaggio per le vacanze. Gli addetti hanno l’ordine di non parlare con nessuno, ma il dispiacere per quanto è accaduto è evidente. «Non era mai successa una cosa del genere - ha detto una delle addette al servizio - Noi in fin dei conti siamo vittime, ma ci dispiace moltissimo che sia accaduto proprio qui».

La violenza non si ferma

Ha avuto «reazioni di solidarietà che mi hanno scaldato il cuore dal mondo ebraico», ma anche un’onda di «messaggi online contro me e mio figlio di odio e violenza. Sono arrivati insulti antisemiti - ha spiegato il turista aggredito- dicendo che dovrei avere un tatuaggio al braccio, che sono autore di genocidio».

L’uomo dice di stare meglio, ma porterà il figlio di sei anni che era con lui «dallo psicologo perché non ha avuto una reazione, è rimasto immobile».

«Mio figlio non mi ha chiesto nulla, ma io gli ho spiegato quanto è successo. Gli ho raccontato che ci sono alcune persone cattive a cui non piacciamo. Che quello che è successo è stato un incidente e papà lo ha protetto», racconta.

Delle reazioni in Italia ha detto di non sapere nulla. «In Francia solo un deputato mi ha chiamato e ha contattato il consolato francese a Milano», dice, contento che in Italia siano partite le indagini.