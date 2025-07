Ecuador: 14 civili uccisi negli attacchi nel sud-ovest

Almeno 14 civili sono stati uccisi in due attacchi in una zona costiera dell’Ecuador, dove bande di narcotrafficanti sono impegnate in una violenta lotta per il controllo del territorio. «Abbiamo circa 12 morti e tre feriti», ha riferito il capo della polizia della città sud-occidentale di El Empalme, Oscar Valencia, aggiungendo che gli aggressori hanno aperto il fuoco contro un altro gruppo vicino al luogo del massacro iniziale, uccidendo altre due persone.