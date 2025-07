Usa-Ue, c'è «l'accordo più importante di sempre»: le tariffe sui dazi saranno al 15%

Slovacco, diplomatico di carriera, tradizionalmente lontano dalle dinamiche politiche di un Paese oggi a trazione sovranista ed euroscettica, Sefcovic è un volto della Commissione europea dal 2009 quando subentrò al connazionale Jan Figel per il portafoglio al Multilinguismo e la gioventù. A quel tempo l'esecutivo comunitario era guidato da José Manuel Barroso. Da lì in poi i suoi successori, Jean-Claude Juncker e Ursula von der Leyen non si sono mai privati del fidato Sefcovic. Relazioni interistituzionali, unione energetica, mercato unico: Sefcovic si è dimostrato un commissario utile in tutte le occasioni, finendo per sostituire Frans Timmernans al Green Deal negli ultimi mesi della Commissione Von der Leyen I. La numero uno di palazzo Berlaymont nel 2024 lo ha voluto ancora con sé. Gli ha tolto la stelletta di vicepresidente esecutivo ma gli ha affidato la delega al Commercio, una delle più delicate con l'allora imminente arrivo di Trump.

Tanta pazienza, zero polemiche, pragmatismo. L’unico vero vezzo eccentrico di Sefcovic sono le cravatte colorate che ama portare in ogni consesso. Con i negoziatori americani - Howard Lutnick su tutti - Sefcovic ha promesso concessioni senza mai mancare di ripetere che Usa e Ue sono inesorabilmente interdipendenti. Per oltre 200 ore, viene spiegato, il commissario ha negoziato facendo spola tra Washington e Bruxelles. E con lui, spesso e volentieri c'era il team tecnico titolare del dossier dazi, guidato dalla numero uno della Direzione Trade, Sabine Weyand.

Tedesca come von der Leyen e come il suo potentissimo capo di gabinetto Seibert, Weyand si è guadagnata con gli anni la fama di negoziatore infallibile e dai modi bruschi. E, da vicedirettore della Direzione Trade, ha condotto i negoziati per la Brexit ottenendo il massimo possibile per l’Ue. Ed è sempre lei che nel 2019 ha affrontato il primo attacco tariffario di Trump, coordinando la risposta della Commissione su acciaio e alluminio.

A completare la squadra europea seduta nella Dt Ballroom del Trump Turnberry, Tomas Baert, membro del gabinetto della presidente, e la portavoce della Commissione Paula Pinho. Volti seri, tiratissimi. Di fronte a loro, per gli Usa, il segretario al Commercio Lutnick, gli altri due negoziatori Miller e Greer, l'ambasciatore americano nel Regno Unito Warren Stephens. Le premesse erano confuse ma, alla fine è bastata meno di un’ora per giungere all’intesa «più importante di sempre».

Le reazioni: Meloni contenta ma «devo vedere i dettagli»; Von der Leyen: «Dura ma ce l'abbiamo fatta»

«Considero positivo che ci sia un accordo ma se non vedo i dettagli, non sono in grado di giudicare meglio». Lo ha detto la premier Giorgia Meloni dopo l’intesa raggiunta sui dazi tra Ue e Usa, mentre Ursula Von der Leyen giudica «buono l'accordo. Sono state trattative difficili, lo sapevo dall’inizio ed è stato davvero molto difficile, ma siamo giunti a una buona conclusione».

Trump: L'Ue investirà da noi 600 miliardi in più e acquisterà energia per 750 miliardi

«L'Unione europea accetterà di acquistare dagli Stati Uniti energia per un valore di 750 miliardi di dollari; accetterà di investire negli Stati Uniti 600 miliardi di dollari in più di quanto stiano già investendo. Stanno investendo una grande quantità di denaro. Sapete a quanto ammonta questa somma? E’ molto consistente. Ma investiranno altri 600 miliardi di dollari». Lo ha dichiarato il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, al termine del bilaterale con la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, in cui è stato siglato l’accordo commerciale per 15% dei dazi sui prodotti europei che entrano negli Usa.

«Accetteranno di aprire i loro Paesi al commercio a dazi zero. Questo è un fattore molto importante. Tutti i Paesi saranno aperti al commercio con gli Stati Uniti a dazi zero, e accetteranno di acquistare una grande quantità di equipaggiamento militare. Non sappiamo a quanto ammonta, ma la buona notizia è che produciamo il miglior equipaggiamento militare al mondo. Quindi dovremo continuare così finchè qualcuno non ci supererà, cosa che non accadrà», ha aggiunto.

La polemica, il Cna: «Effetti pesanti sull'export»

«Un livello dei dazi al 15% provocherà effetti comunque molto pesanti sull'export italiano che vanno a sommarsi all’apprezzamento degli ultimi mesi dell’euro sul dollaro di quasi il 15%. E’ quanto afferma Cna giudicando non soddisfacente l’intesa raggiunta tra l’amministrazione degli Stati Uniti e la Commissione Ue.

«L'Italia è uno dei principali esportatori negli Stati Uniti e quindi qualsiasi innalzamento dei dazi avrebbe riflessi molto negativi, in particolare sul sistema delle piccole imprese», ricorda la confederazione, secondo cui ai 67 miliardi di euro di vendite dirette, occorre sommare circa 40 miliardi di flussi indiretti che in larga parte sono beni intermedi nei settori della meccanica e della moda dove è prevalente la presenza delle piccole imprese.

«Si scrive 15 ma si legge 30% - commenta il presidente della Cna, Dario Costantini - ed è una tassa ingiusta e sproporzionata che penalizza il Made in Italy ma avrà riflessi negativi anche sull'economia americana. Sono necessari sostegni e compensazioni e ci attendiamo a breve la riattivazione del tavolo sull'export a Palazzo Chigi per un confronto su strumenti e criteri per mettere a disposizione del sistema delle imprese i 25 miliardi assicurati dal governo».