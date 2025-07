I dazi preoccupano le imprese: «Servono sostegni»

Decine di miliardi di esportazioni a rischio. Con un impatto «molto pesante» per il made in Italy. Il mondo delle imprese accoglie con preoccupazione l’annuncio dell’accordo raggiunto in Scozia tra Stati Uniti e Unione europea per l’introduzione di tariffe commerciali al 15%.

In mattinata, quando le trattative erano ancora in corso, Confartigianato lanciava già l’allarme: «Cresce la preoccupazione tra le imprese italiane per le possibili conseguenze». Sono 25.037 quelle che nel triennio 2022-2024 hanno esportato direttamente e stabilmente verso gli Usa, con un valore complessivo delle vendite che ha raggiunto 56,4 miliardi nel solo 2024, spiega l’associazione degli artigiani, precisando che tra i comparti più a rischio ci sono moda e meccanica, due pilastri del Made in Italy sul mercato nordamericano. L’intesa raggiunta poi in serata conferma il livello ipotizzato di dazi al 15%.

La Cna bolla l’accordo come «non soddisfacente» e avverte: «Provocherà effetti comunque molto pesanti sull'export italiano che vanno a sommarsi all’apprezzamento degli ultimi mesi dell’euro sul dollaro di quasi il 15%». Ai 67 miliardi di euro di vendite dirette, fa notare la confederazione degli imprenditori artigiani, occorre sommare circa 40 miliardi di flussi indiretti che in larga parte

sono beni intermedi nei settori della meccanica e della moda dove è prevalente la presenza delle piccole imprese.