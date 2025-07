Festival Internazionale Voci dal Mediterraneo: Un Successo di Talenti a Pantelleria

Il Festival Internazionale Voci dal Mediterraneo si sta svolgendo a Pantelleria dal 24 al 27 luglio 2025, confermandosi una prestigiosa vetrina culturale per talenti italiani e internazionali provenienti da Paesi come Italia, Spagna, Polonia, Tunisia, Romania e Belgio. Ideato e diretto artisticamente da Massimo Galfano, l'evento ha visto Nathalie Caldonazzo affiancare la direzione artistica come conduttrice.

Programma del Festival:

* Giovedì 24 luglio: Apertura del festival con ospiti e performance inaugurali.

* Venerdì 25 luglio: Interviste e approfondimenti con artisti emergenti.