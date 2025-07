West Nile, aumentano i casi nel Lazio.

In provincia di Latina i Comuni di presunta esposizione sono Aprilia, Cisterna di Latina, Fondi, Latina, Pontinia, Priverno, Sezze, Sabaudia. In provincia di Roma i Comuni di presunta esposizione sono Anzio e Nettuno.

Dei 28 casi di confermata positività al virus West Nile: 11 pazienti risultano attualmente ricoverati in reparti ordinari per altre patologie; 3 sono stati dimessi; 11 sono in cura presso il proprio domicilio; 2 pazienti si trovano ricoverati in terapia intensiva; 1 decesso.

Ci sono sette nuovi casi di positività al virus West Nile nel Lazio confermati dalle analisi effettuate presso il laboratorio di virologia dell’Istituto nazionale per le malattie infettive Lazzaro Spallanzani. E' quanto fa sapere la regione Lazio. Dei sette nuovi casi, due presentano sindrome neurologica e cinque febbre. Con questi ultimi accertamenti salgono a 28 le conferme diagnostiche di positività di infezione da West Nile Virus nel Lazio: 26 in provincia di Latina, inclusa la paziente deceduta la scorsa settimana all’ospedale di Fondi, e due casi in provincia di Roma ad Anzio e Nettuno.

Test per i donatori di sangue

Intanto sono stati decisi dei test per rilevare il virus West Nile a tutti i donatori di sangue nel Lazio. Lo ha stabilito la Regione, che ha deciso di adottare nuove misure precauzionali a tutela della salute pubblica e della sicurezza trasfusionale, in considerazione dell’evoluzione del quadro epidemiologico relativo alla diffusione del Virus West Nile, con particolare riferimento alla provincia di Latina.

«In linea con quanto previsto dalla Circolare del Ministero della Salute n. 3363 del 5 febbraio 2025, che aggiorna il Piano Regionale di Prevenzione, Sorveglianza e Risposta alle Arbovirosi per l’anno in corso - spiega la Regione Lazio - e tenendo conto delle indicazioni contenute nella nota del Centro Nazionale Sangue (CNS), prot. n. 2025_0020412 del 14 maggio 2025, la Direzione Regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria ha disposto l’estensione dell’esecuzione del test NAT (Nucleic Acid Test) per il Virus West Nile, su singolo campione, a tutti i donatori di sangue della Regione Lazio. Con questa iniziativa, la Regione Lazio, attraverso il proprio sistema trasfusionale, ribadisce il massimo impegno nel garantire elevati standard di sicurezza e qualità, nel pieno rispetto delle raccomandazioni nazionali e internazionali». L’estensione del test sarà attiva su tutto il territorio regionale fino a nuove disposizioni e verrà costantemente monitorata in base all’andamento epidemiologico.

Il parassitologo Favia: nessun allarme, basta fare prevenzione

«Non ci sono segnali di allarme particolare, ma l’arma più efficace resta la prevenzione». Così Guido Favia, parassitologo dell’università di Camerino, sui nuovi casi registrati in Italia di infezione da virus West Nile, trasmesso dalle zanzare del genere Culex e che non si trasmette da persona a persona.

«Nella stragrande maggioranza dei casi - spiega Favia - l'infezione è asintomatica o presenta sintomi lievi, simili a quelli influenzali. Solo una piccola percentuale dei soggetti infettati sviluppa forme cliniche più evidenti, e i casi gravi sono rari, concentrati soprattutto tra le persone anziane o con comorbidità. Non esiste una terapia specifica né un vaccino, ma i trattamenti sintomatici risultano in genere efficaci».

Per quanto riguarda la prevenzione andrebbero evitate le punture di zanzare, riducendo così in modo significativo il rischio di infezione. Il professore consiglia di adottare semplici misure precauzionali, quali installare zanzariere alle finestre, indossare abiti lunghi e chiari quando si sta all’aperto, soprattutto al tramonto, e utilizzare repellenti seguendo attentamente le istruzioni indicate.

«In Italia - ricorda Favia - abbiamo una rete di controllo storicamente efficiente, che ci consente di tenere sotto osservazione le aree a rischio. Nelle Marche, ad esempio, come Università di Camerino abbiamo avviato già da marzo campagne mirate di monitoraggio e controllo larvale in collaborazione con vari comuni. Non siamo di fronte a una pandemia. È un fenomeno che conosciamo - conclude - e con cui conviviamo da alcuni anni. Serve attenzione, informazione e collaborazione da parte di tutti per ridurre i fattori di rischio, a partire dall’eliminazione dei ristagni d’acqua dove le zanzare possono deporre le uova».