L'Idf consentirà il lancio di cibo su Gaza, «ma non c'è carestia».

L’Idf afferma che consentirà ai Paesi stranieri lanci di cibo su Gaza, ma insiste sul fatto che non c'è carestia nella Striscia. Lo riporta Haaretz. Il coordinatore israeliano delle attività governative nei

territori, riporta il Times of Israel, ritiene che la situazione umanitaria nella Striscia di Gaza «continua a essere difficile e impegnativa», ma non si registra una carestia diffusa, contrariamente a quanto afferma Hamas.

Secondo quanto riportato dal Times of Israel, saranno la Giordania e gli Emirati Arabi Uniti a effettuare quest’ultimo giro di lanci aerei. L’anno scorso, Paesi come il Regno Unito, gli Stati Uniti e la

Giordania hanno lanciato rifornimenti a Gaza da aerei militari, ma ciò ha causato problemi come la caduta degli aiuti in mare e l'annegamento di persone nel tentativo di recuperarli.

«La 'dichiarazionè unilaterale di Macron di uno Stato 'palestinesè non specificava DOVE sarebbe stato. Ora posso rivelare in esclusiva che la Francia offrirà la Costa Azzurra e che la nuova nazione si chiamerà 'Franc-en-Stinè «. Lo scrive su X l’ambasciatore degli Stati Uniti in Israele Mike Huckabee, ironizzando sull'annuncio di ieri del presidente francese di voler riconoscere lo Stato

palestinese.