Ginnastica, Bonicelli cade agli anelli: operato, è grave

Lorenzo Bonicelli è in terapia intensiva presso il Policlinico universitario di Essen ma non è in pericolo di vita. La struttura ospedaliera della città tedesca, contattata dall’Agenzia Italpress, pur non entrando nei dettagli per questioni di privacy, fa sapere che il ginnasta azzurro "è attualmente sotto cure intensive. Non è in pericolo di vita. La sua famiglia è con lui, i suoi compagni di squadra lo hanno visitato e si sono potuti congedare da lui prima della loro partenza. La fase successiva di riabilitazione verrà svolta in Italia". A Essen per le 32esime Universiadi Estive, il 23enne originario di Lecco era stato protagonista di una brutta caduta durante la terza rotazione del concorso a squadre di ginnastica artistica: uscito male dal suo esercizio agli anelli, Bonicelli era caduto sbattendo il collo. Immediatamente soccorso dall’equipe medica dell’organizzazione tedesca e dai responsabili sanitari di Fisu e Cusi, il giovane ginnasta lombardo era stato trasportato al vicino Policlinico universitario per essere operato.