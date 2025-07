Garlasco, i periti della difesa di Stasi «L'impronta 33 è imbrattata di sangue e sudore». Per i pm appartiene a Sempio

L’impronta di Andrea Sempio è intrisa di sangue e sudore. E’ quanto emerge dalla relazione dei consulenti della difesa di Alberto Stasi rilanciata dai social del Tg1. Non un’impronta occasionale, si legge nella relazione, ma un contatto palmare intenso di chi appoggia tutto il proprio peso sul Muro. Per la parte dattiloscopica, per i tecnici della difesa Stasi, c'è piena convergenza con le conclusioni dei consulenti della Procura di Pavia, il capo della dattiloscopia del Ris, e il consulente esterno.