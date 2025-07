Medio Oriente, stop ai colloqui di Doha. Usa: «Hamas non vuole la tregua», la Francia riconoscerà lo Stato di Palestina

Tra le richieste avanzate dal gruppo militante palestinese, anche un nuovo meccanismo per il rilascio degli ostaggi in cambio di prigionieri palestinesi. Secondo fonti israeliane, Hamas ha chiesto il rilascio di 2.200 detenuti, tra cui 200 condannati all’ergastolo, invece dei 1.325 presenti nella proposta originaria. A rendere ancora più tesa la possibilità di un dialogo arriva la dichiarazione di un esponente del governo israeliano, il rappresentante dell’ultradestra e ministro per gli Affari di Gerusalemme Amihai Eliyahu: «Tutta Gaza sarà ebraica... il governo sta spingendo affinchè Gaza venga spazzata via. Grazie a Dio, stiamo estirpando questo male. Stiamo spingendo la popolazione che ha studiato il Mein Kampf», ha detto Eliyahu secondo quanto riferito da alcuni media.

Stallo nei colloqui indiretti tra Israele e Hamas su una possibile tregua a Gaza, mentre le condizioni umanitarie nella Striscia sono sempre più drammatiche. Benjamin Netanyahu ha deciso di richiamare in patria i negoziatori israeliani alla luce della risposta ricevuta questa mattina da Hamas alla proposta di cessate il fuoco. Nella risposta alla proposta, Hamas avrebbe incluso una clausola che impedisce a Israele di riprendere la guerra se non si raggiunge un accordo entro la fine del periodo di tregua di 60 giorni. Secondo una fonte dell’organizzzione c'è ancora la possibilità di raggiungere un accordo ma ci vorranno alcuni giorni. Hamas punta il dito contro Israele affermando che il governo Netanyahu sta temporeggiando.

L’inviato Usa Steve Witkoff intanto è in Italia, in Sardegna, per incontrare esponenti di Israele e Qatar con l’obiettivo di sbloccare i negoziati e raggiungere un accordo. Se ci saranno progressi nei colloqui in Italia, Witkoff dovrebbe proseguire verso Doha. Ieri la portavoce della Casa Bianca, Karoline Leavitt, era rimasta sul vago, limitandosi a dire che Witkoff si sarebbe recato «in Europa» per incontrare «leader chiave» e discutere la proposta di tregua.

I punti critici restano le garanzie sulla fine della guerra, la gestione della distribuzione degli aiuti e le indicazioni sul ritiro delle truppe israeliane dalla Striscia. Parallelamente agli incontri in Italia, anche a Parigi si lavora: nella capitale francese è arrivato l’inviato Usa per la Siria, Tom Barrack, per partecipare all’incontro con il ministro degli Affari Strategici israeliano Ron Dermer e il ministro degli Esteri siriano, Asaad Al-Sheibani. Focus del colloquio la sicurezza nella Siria meridionale e sarà il primo tra le parti dopo le violenze intercomunitarie che hanno insanguinato la provincia di Sweida e i raid aerei dell’Idf sulla zona e a Damasco. Una volta concluso il faccia a faccia parigino, Dermer partirà alla volta dell’Italia per incontrare Witkoff.

Sul fronte umanitario intanto, la situazione nella Striscia è ogni giorno più drammatica: «Le persone a Gaza non sono nè morte nè vive, sono cadaveri ambulanti», afferma il commissario dell’Unwra, l’agenzia delle Nazioni Unite per il soccorso dei profughi palestinesi, Philippe Lazzarini. «Questa crisi sempre più profonda sta colpendo tutti, compresi coloro che cercano di salvare vite umane nell’enclave devastata dalla guerra. Gli operatori sanitari in prima linea dell’Unrwa sopravvivono con un solo piccolo pasto al giorno, spesso solo lenticchie, se non addirittura senza."Sempre più spesso svengono per la fame mentre sono al lavoro. Quando chi si prende cura di loro non riesce a trovare abbastanza da mangiare, l’intero sistema umanitario è al collasso», ha aggiunto.

Le reazioni di Francia e Usa

La Francia riconoscerà lo Stato di Palestina all’Assemblea Generale delle Nazioni Unite a New York a settembre, ha annunciato Macron sui social media. «Fedele al suo impegno storico per una pace giusta e duratura in Medio Oriente, ho deciso che la Francia riconoscerà lo Stato di Palestina. Farò l’annuncio formale all’Assemblea Generale delle Nazioni Unite il prossimo settembre», ha scritto il capo di Stato francese su X e Instagram.

Mentre il dipartimento di Stato americano ha accusato Hamas di «aver rotto di continuo» gli accordi per il cessate il fuoco a Gaza. «L'inviato speciale Steve Witkoff ha detto chiaramente - ha spiegato il portavoce Tommy Pigott - che Hamas non agisce in modo da raggiungere il cessate il fuoco. Qui non è in dubbio il nostro impegno a raggiungere il cessate il fuoco, ma quello di Hamas».