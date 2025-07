Euro 2032, Gravina: «Commissario sugli stadi? Aspettiamo le decisioni della politica, su Palermo abbiamo ottime sensazioni»

«Sulla questione del Commissario per gli stadi, mi rimetto alle decisioni politiche, aspettiamo le scelte. Ricordo però che gli investimenti sugli stadi non dipendono dal commissario ma dalle proprietà e dagli enti locali che ne hanno la disponibilità». Così il presidente della Figc, Gabriele Gravina, nella conferenza stampa dopo il consiglio federale in merito alla prossima nomina della nuova figura. «Ci vuole un giusto equilibrio tra una necessaria sburocratizzazione, i colloqui col territorio e la volontà e la disponibilità delle proprietà a fare questo tipo di investimento», ha aggiunto.

Gravina ha anche parlato dello stato delle cose per quanto riguarda gli incontri in corso per cominciare definire le possibili candidatura delle città ad ospitare le partite di Euro 2032. A ottobre 2026 dovranno infatti essere scelti i cinque impianti italiani per la manifestazione che viene organizzata insieme con la Turchia.

«Abbiamo riscontrato dei problemi in queste riunioni - ha ammesso Gravina -, mentre alcuni hanno dato rassicurazioni e conferme, come Firenze che potrebbe essere una della rosa definitiva. Il giro di riunioni continua e si concluderà il 31 luglio, con Palermo, e in merito abbiano ottime sensazioni. In generale devo dire che non ci sono resistenze, ma difficoltà oggettive a seguire gli standard richiesti», ha concluso.