Da Google pronti 37 milioni di dollari per lo sviluppo dell'AI in Africa

Google ha presentato un pacchetto da 37 milioni di dollari per accelerare lo sviluppo dell’intelligenza artificiale in tutta l’Africa, promettendo sostegno alla ricerca locale sull'intelligenza artificiale e a progetti che spaziano dal monitoraggio delle colture all’adattamento della tecnologia dalle lingue parlate nel continente, fino agli sforzi per sostenere le start-up nei settori della sanità e dell’istruzione.

«L'Africa ospita oggi alcuni dei lavori più importanti e stimolanti nel campo dell’intelligenza artificiale», ha affermato James Manyika, vice presidente senior del colosso statunitense, parlando durante il lancio di un «centro comunitario di intelligenza artificiale" nella capitale del Ghana, Accra. La struttura fungerà da centro di formazione, collaborazione e sperimentazione, con la programmazione per l’alfabetizzazione relativa all’intelligenza artificiale. Quest’ultima è già stata implementata da alcuni agricoltori in tutto il continente, e la Nigeria è da tempo sede di un’industria tecnologica nazionale in forte espansione.

Sono nate aziende agrotecnologiche locali per monitorare le condizioni del terreno per le colture o la temperatura e l'umidità negli allevamenti di polli. Attraverso il suo braccio filantropico, Google ha impegnato 7 milioni di dollari per espandere le iniziative di educazione all’intelligenza artificiale in Nigeria, Kenya, Sudafrica e Ghana.