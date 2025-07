«Caldo rischioso per i rider»: il sindacato chiede un commissario

E’ una delle richieste avanzate dal rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale per il comparto commercio di Palermo e Trapani, Vittorio Marotta, della Filcams Cgil, in un ricorso al Tribunale civile di Milano, competente in quanto la società ha sede nel capoluogo lombardo. Ricorso firmato dagli avvocati Carlo de Marchis, Maria Matilde Bidetti e Giorgia Lo Monaco, che contestano, in sostanza, l’inadempienza da parte della società di delivery di una precedente decisione del Tribunale milanese. Un provvedimento «cautelare» del 9 luglio che aveva ordinato alla Foodinho di avviare un immediato confronto e una consultazione preventiva con il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale sui rischi per la salute e la sicurezza dei rider derivanti dal caldo. E «di mettere a disposizione dei riders adeguati dispositivi di protezione e idoneo abbigliamento protettivo».

Va nominato un «commissario ad acta, dell’ispettorato del lavoro di Palermo e Trapani» o «della Croce Rossa Italiana», affinché «provveda a cura e spese» di Foodinho srl, ossia la società di delivery Glovo, a predisporre "presidi territoriali per la consegna dei dispositivi di protezione», come «acqua, creme solari protettive, abbigliamento protettivo», ai rider che nelle due città siciliane sono "impegnati nelle consegne» e rischiano la loro salute a causa delle «ondate di calore».

Nel ricorso si chiede anche che il rappresentante dei lavoratori «abbia la facoltà di avvalersi durante la consultazione di esperti in materia di salute e sicurezza». Esperto che, invece, viene evidenziato, non ha potuto prendere parte ad una riunione con rappresentanti dell’azienda lo scorso 24 luglio.

Foodinho, si legge ancora nel ricorso, dopo la decisione del Tribunale di Milano, «ha semplicemente comunicato» al rappresentante dei lavoratori "senza alcun preventivo confronto, di aver introdotto per tutti i rider un mero 'contributò legato alle consegne effettuate per l'acquisto di una borraccia, di acqua e di sali minerali». Il contributo, scrivono gli avvocati, «costituisce una misura parziale rispetto al provvedimento cautelare, insufficiente e in ogni caso manifestamente inadeguata e di fatto evidenzia la volontà della società di sottrarsi ad un approfondito confronto».

Tra l’altro, il «contributo», si legge ancora, è «legato alle consegne» e «genera un anomalo 'cottimò in materia di salute e sicurezza ai fini dell’accesso ai Dpi». È «un mero incentivo a incrementare il ritmo di consegne in presenza di climi estremi». Dunque, stando al ricorso, il Tribunale milanese dovrà disporre che «il confronto si svolga nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede» e che per la consegna di acqua, creme e abbigliamento, a spese della società, venga nominato un commissario.

In alternativa, si chiede di «ordinare alla società di costituire presidi attivi in ogni quartiere delle città di Palermo e di Trapani durante le ore previste per il servizio di consegna dove mettere a disposizione dei rider impegnati nelle attività della società i Dpi». O altrimenti di «disporre la condanna della società» a pagare 100 euro «per ogni rider della città di Palermo e Trapani che abbia effettuato una consegna negli ultimi 30 giorni» e «per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione delle misure» decise dal giudice il 9 luglio.