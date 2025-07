Maltempo, in Friuli Venezia Giulia oltre 140 interventi dei vigili del fuoco in 24 ore

Sono stati complessivamente oltre 140 gli interventi effettuati dai Vigili del fuoco legati al maltempo che si è abbattuto ieri in Friuli Venezia Giulia. Il comando che ha ricevuto più richieste di intervento è stato quello di Gorizia, che ha effettuato oltre settanta missioni di soccorso tecnico urgente per alberi pericolanti o caduti, per tetti scoperchiati e allagamenti. Grazie agli accordi internazionali, sono intervenuti in supporto anche i colleghi sloveni di Nova Gorica.

Gli interventi eseguiti dal comando di Udine sono stati 452; mentre quello di Pordenone ne ha portati a termine 37, solo 6 quello di Trieste.

Quanto alla sala operativa della Protezione civile Fvg, dal tardo pomeriggio di ieri sono pervenute segnalazioni di caduta alberi in una decina di comuni della zona friulana e del goriziano; si segnalano, inoltre, allagamenti alle porte di Udine e a Pasian di Prato e Sagrado. Da questa mattina, comunque, la situazione meteorologica è in miglioramento in tutta la regione.