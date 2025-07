La Milano da «costruire», ecco come nasce l'inchiesta sulle opere

Ha portato alle dimissioni dell’assessore alla casa Guido Bardelli, alla richiesta di arresti domiciliari per l’assessore, oggi dimissionario, Giancarlo Tancredi, e per il Ceo di Coima, Manfredi Catella, e ha gettato un’ombra sul sindaco Giuseppe Sala, tra i 74 indagati, assieme all’ex assessore all’urbanistica Ada Lucia De Cesaris e all’architetto Stefano Boeri. E poi ha azzerato quello che, per inquirenti e investigatori, sarebbe stato il centro di un «sistema urbanistico edilizio deviato», ossia la Commissione paesaggio, organismo guidato da Giuseppe Marinoni e dal vice Alessandro Scandurra e deputato a dare pareri sui progetti di trasformazione di parecchie aree della metropoli, dalla periferia fino agli scali ferroviari dismessi, dallo stadio Meazza al villaggio Olimpico fino al Pirellino.

Tutto nasce da un esposto per un edificio di tre piani e una villetta abbattuti per far posto ad un palazzo chiamato «Hidden garden», sette piani che avrebbero dovuto cementificare un cortile di piazza Aspromonte. Per i residenti quello era un abuso edilizio e lo stesso era per la Procura di Milano, che ha chiesto il sequestro della palazzina, instaurando un braccio di ferro, che si è trascinato fino in Cassazione, con il costruttore, il patron di Bluestone, Andrea Bezziccheri.

La vicenda di piazza Aspromonte, tranche chiusa di recente con 26 indagati, ha squarciato il velo su un presunto «sistema» ad uso e consumo dei costruttori, in cui «le opere», come in quel caso, sono state «autorizzate in base a permessi di costruire illegittimi per violazione delle norme che regolano l'altezza delle costruzioni nei cortili». Permessi «emessi sulla base di pareri ideologicamente falsi della Commissione paesaggio», che «hanno ritenuto che l’area interessata dall’edificazione non potesse essere considerata un cortile».

Una linea su cui la magistratura non ha mai arretrato, convinta che a Milano stesse andando in scena un grande «abuso edilizio» nella «cornice di un’azione amministrativa viziata da una corruzione circolare edulcorata all’esterno attraverso il ricorso a fantasiosi e raffinati metodi di maquillage giuridico». Sono stati così aperti fascicoli in serie - in alcuni casi sono stati disposti sequestri di palazzi e cantieri - come quello sulle Park Towers di via Crescenzago, procedimento in fase di udienza preliminare e su cui tra due giorni ci sarà la decisione del gup. O quelli della Torre Milano di via Stresa, delle Residenze Lac, un complesso immobiliare con vista lago ai bordi del Parco delle Cave.

E ancora indagini sulla residenza universitaria e sui due palazzi in costruzione con appartamenti, il cosiddetto progetto Scalo House, sul Bosconavigli, sul complesso immobiliare di via Lamarmora e via Valtellina e molti altri. Poi, sono scattate misure cautelari su dirigenti o ex del Comune, come Giovanni Oggioni, anche ex vicepresidente della Commissione. E si è arrivati fino alle richieste di arresti su cui il gip Mattia Fiorentini dovrà decidere, dopo gli interrogatori preventivi di dopodomani.