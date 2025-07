Il caso Boccia-Sangiuliano, chiuse le indagini: si va verso il processo

Nel capo di imputazione relativo allo stalking a carico dell’imprenditrice Maria Rosaria Boccia i pm, coordinati dal procuratore aggiunto Giuseppe Cascini, scrivono che l’indagata «con condotte reiterate ossessive e di penetrante controllo della vita privata, professionale e istituzionale rivolte verso Sangiuliano - con cui intratteneva una relazione affettiva extraconiugale e anche successivamente alla definitiva rottura dei rapporti - cagionava nello stesso un perdurante e grave stato di ansia e paura che si estrinsecava in un forte stress, un notevole dimagrimento, pensieri suicidi, modo tale da costringerlo ad alterare le proprie abitudini di vita, compromettendone la figura pubblica, inducendolo a rassegnare le dimissioni dalla carica istituzionale, a evitare i luoghi abitualmente frequentati, limitare le uscite private e pubbliche e partecipazioni a convegni o viaggi istituzionali e privati; condotte consistite in quanto di seguito descritto».

Boccia, è scritto nell’atto, «chiedeva dapprima velatamente e poi in modo sempre più esplicito di lavorare insieme con nomina fiduciaria del ministro, al fine di giustificare la presenza quotidiana presso gli uffici ministeriali, contestualmente ponendo in essere azioni volte a screditare i suoi collaboratori più vicini, con progressivo isolamento, ed avanzando continue richieste di essere portata a conoscenza dei colloqui istituzionali o con il proprio staff».

E ancora, secondo i magistrati, Boccia «effettuava plurime pressanti richieste di consegnarle il telefono cellulare, utilizzato da Sangiuliano anche per i contatti istituzionali, per ispezionarlo, anche pretendendo la consegna di password o comunque lo sblocco delle applicazioni o, in alternativa, di consentirle indiscriminato accesso da remoto» e «imponeva all’allora ministro, quantomeno a partire dal'11 giugno del 2024, di non portare la fede nuziale e, infine, sottraendola». Prima del 22 luglio dell’anno scorso faceva poi credere al giornalista di avere mandato la foto dell’anello alla moglie «via WhatsApp».