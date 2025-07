Gaza, inizia l'offensiva di terra: protestano le famiglie degli ostaggi

Le forze armate israeliane hanno iniziato questa mattina l’annunciata operazione via terra a Deir al-Balah, nella zona centrale di Gaza. Lo hanno riferito i media israeliani.

Dopo che ieri è stato emesso un avviso di evacuazione per l’area, oggi sono stati mostrati filmati dei carri armati che operano nell’area, per la prima volta dall’inizio della guerra. Gli attacchi dell’aviazione sono continuati per tutto il giorno e la notte, ha reso noto N12.

L’offensiva ha suscitato però le proteste delle famiglie degli ostaggi, preoccupate per la sorte dei loro cari. «L'Idf ha ammesso in passato di non sapere dove siano i rapiti e se c'è una manovra di terra, c'è un pericolo per la vita dei rapiti in cattività», ha avvertito Robbie Chen, padre del soldato rapito Itai Chen. «Dall’inizio della guerra, 41 ostaggi sono stati uccisi in prigionia. L’unico modo per portare tutti i rapiti all’ultimo è attraverso un accordo», ha ammonito.