Nel Lazio un decesso per il virus West Nile

Un donna di 82 anni residente a Nerola, in provincia di Roma, è deceduta all’ospedale San Giovanni di Dio di Fondi a Latina per virus West Nile.

La donna era stata ricoverata il 14 luglio scorso per febbre e stato confusionale. Al momento nel Lazio ci sono altri sei casi confermati di infezione da virus West Nile, tutti circoscritti nella provincia di Latina.

I casi di West Nile nel Lazio, al momento, sono tutti scollegati. L’unica cosa che avrebbero in comune le persone che hanno contratto il virus, arrivato e diventato endemico anche nel Lazio, è la zona: sono tutti infatti della provincia di Latina.

Inoltre attualmente i pazienti che hanno sviluppato complicanze sono persone anziane. Dopo la morte della donna 82 di Fondi, paziente senza patologie concomitanti, sono 6 i casi accertati. Due di loro, un uomo di 63 e uno di 72 anni, sono in condizioni critiche per la presenza di patologie concomitanti, con sintomi neurologici, ed entrambi ricoverati all’ospedale Santa Maria Goretti di Latina. A rischio di infezione sono anche gli equini, e infatti nella provincia, per la contrazione del virus, sarebbe morto anche un cavallo.