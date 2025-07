Precipita in parapendio: è morto Felix Baumgartner, il re delle sfide estreme

Felix Baumgartner, basejumper e paracadutista austriaco, un’icona in tutto il mondo per le sue imprese al limite dell’impossibile, è morto questo pomeriggio a Porto San Giorgio, dopo essere precipitato con il parapendio a motore sul bordo della piscina di un albergo. Nell’impatto, è rimasta ferita una giovane donna, che è stata trasportata in ospedale in codice giallo. Non è chiaro se Baumgartner, 56 anni, sia stato colto da malore o qualcosa non abbia funzionato sul parapendio che stava guidando e del quale ha perso il controllo.

I soccorritori hanno provato a rianimarlo, ma ogni tentativo è risultato inutile. Le cause dell’incidente sono ora al vaglio dell’Agenzia nazionale per la sicurezza del volo e il parapendio è stato posto sotto sequestro. La sua impresa più nota è datata 14 ottobre 2012, con il salto Red Bull Stratos dall’altezza di oltre 24 miglia (più di 39 chilometri), con una velocità stimata in 833,9 miglia all’ora (1.342,8 chilometri orari) durante i 4 minuti e 22 secondi di caduta libera. Nell’occasione, stabilì tre record: quello dell’altezza massima raggiunta da un pallone aerostatico con equipaggio, l’altezza maggiore di un lancio da pallone aerostatico e la velocità massima raggiunta da un uomo in caduta libera.