Inchiesta urbanistica a Milano: chiesti sei arresti, coinvolto l’assessore Tancredi. Indagato anche Stefano Boeri

La Procura di Milano ha chiesto l’arresto per sei persone nell’ambito di un nuovo filone dell’inchiesta sulla gestione dell’urbanistica cittadina. Tra i destinatari della misura figura Giancarlo Tancredi, assessore comunale alla Rigenerazione urbana, per il quale i pm hanno chiesto la custodia cautelare ai domiciliari. Stessa misura proposta anche per l’imprenditore Manfredi Catella, fondatore e amministratore delegato del gruppo Coima.

Per altri indagati – un ex presidente e un membro della Commissione Paesaggio del Comune, oltre a due imprenditori edili – la Procura ha chiesto invece il carcere. Le accuse ipotizzate, a vario titolo, sono corruzione e falso.

Questa mattina il Nucleo di polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza ha eseguito perquisizioni e acquisizioni di documenti, notificando agli indagati – tra cui lo stesso Catella – la convocazione per gli interrogatori di garanzia davanti al giudice per le indagini preliminari. A Catella, figura chiave in importanti progetti che hanno ridisegnato lo skyline milanese (come Milano Porta Nuova, il Pirellino, lo Scalo di Porta Romana e la Biblioteca degli Alberi), l’atto è stato notificato mentre si stava imbarcando per un viaggio programmato. Nella sua abitazione e negli uffici sono state eseguite perquisizioni.