Ue, Kallas: «Spero oggi o domani le nuove sanzioni alla Russia»

«Vogliamo un accordo politico sul 18esimo pacchetto sanzioni alla Russia, siamo molto vicini, spero che avvenga oggi, oggi o al massimo domani, c'è ancora un pò di lavoro da fare». Lo ha detto l’alto rappresentante Ue Kaja Kallas arrivando al Consiglio Esteri.

Kallas ha poi definito come «positivi» i segnali che gli Usa hanno realizzato che Mosca non vuole la pace e serve dunque metterle pressione. «Spero che vadano avanti con le loro sanzioni o dazi», ha aggiunto. Per quanto riguarda il 18esimo pacchetto sanzioni dell’Ue, l'alto rappresentante ha confermato che l’opzione del tetto al prezzo del petrolio russa «è viva, la stiamo discutendo, anche

se gli Usa non ne faranno parte».