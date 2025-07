Appalti pilotati: 16 misure cautelari, c'è anche l'ex sindaco di Sorrento

Sono 16 le ordinanze che la guardia di finanza di Torre Annunziata sta eseguendo nell’ambito delle indagini che riguardano diversi appalti affidati dal comune di Sorrento, tra il 2022 e il 2024.

L'ex sindaco di Sorrento, Massimo Coppola, funzionari e dirigenti comunali e alcuni imprenditori sono tra i destinatari delle misure cautelari personali, tra carcere e arresti domiciliari, emesse dal gip del tribunale di Torre Annunziata, su richiesta della Procura. Agli indagati sono contestati a vario titolo i reati di corruzione, peculato e turbata libertà degli incanti.

Per Coppola si tratta di una seconda misura restrittiva, dopo l’arresto in flagranza di reato, il 21 maggio scorso, avvenuto dopo aver «intascato» una «tangente» da un imprenditore, in un ristorante a Sorrento.