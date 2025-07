Sarà replicato l'esame sul tampone orale di Chiara Poggi

Sarà replicato, probabilmente già lunedì, l’esame sul tampone orale di Chiara Poggi sul quale sono stati rilevati due profili di Dna maschile che non appartengono né a Andrea Sempio, l’indagato nella nuova inchiesta, né ad Alberto Stasi, condannato a 16 anni per l’omicidio di Garlasco. I due profili - uno 'ignotò e l’altro frutto della contaminazione da parte dell’assistente del medico legale che esegui l’autopsia - sono stati individuati infatti nelle prime analisi preliminari dell’incidente probatorio e ora i risultati dovranno essere consolidati per avere una valenza scientifica.

Solo con i risultati della replica, Denise Albani - la genetista incaricata dalla giudice di Pavia Daniela Garlaschelli - si potrà cominciare a ragionare su come procedere. I primi dati trasmessi venerdì in tarda mattinata ai tecnici di accusa, difese e parti civili, riguardano 5 campionature sulla garza usata in sede di autopsia dal medico legale Dario Ballardini. Di queste, tre non hanno dato risultati utili mentre le altre due hanno portato a individuare il profilo genetico che, con una percentuale del 70-80%, è compatibile con quello di Ernesto Gabriele Ferrari, l’assistente in sala autoptica che si occupò di preparare il corpo di Chiara.