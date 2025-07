Scuola, assegnazioni provvisorie: previste deroghe

"Oggi è stato sottoscritta al Ministero dell’Istruzione l’ipotesi di accordo per il nuovo contratto integrativo relativo alla mobilità del personale scolastico per il triennio 2025-2028: per quanto riguarda il prossimo anno scolastico, le domande potranno essere presentate dal 14 al 25 luglio prossimi".

E’ quanto si legge in una nota dell’Anief che prosegue: "Potranno presentare istanza di tipo provinciale o interprovinciale tutti i docenti di ruolo assunti dal 2022/23 e nei precedenti anni; quella provinciale, i neoassunti in ruolo nel 2023/24 e 2024/25; la domanda interprovinciale potrà essere inoltrata dai neoassunti in ruolo nel 2023/24 e 2024/25, se rientranti in una delle deroghe previste oppure se in soprannumero/esubero o se hanno ottenuto la Legge 104/92 per fatti sopravvenuti successivamente al termine di presentazione delle domande di partecipazione al relativo concorso o all’anno di iscrizione nelle GaE; potranno fare richiesta di mobilità annuale di tipo provinciale o interprovinciale, i docenti assunti da GPS sostegno prima fascia nel 2023/24 e in ruolo dal 2024/25, se rientranti in una delle deroghe oppure se dichiarati in soprannumero o esubero; infine, la domanda provinciale o interprovinciale è stata anche prevista per i docenti assunti da GPS sostegno prima fascia nel 24/25, se viene confermata la disposizione dello scorso anno e se rientranti in una delle deroghe. Invece, non ancora pervenuta la risposta per i docenti vincitori del concorso PNRR1 assunti a tempo determinato nell’a.s. 2024/25 per i quali si attende la firma del Contratto".