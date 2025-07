Sciopero dei treni: è caos nelle stazioni italiane. Il martedì nero da Napoli a Roma

Il caso più emblematico è quello del Frecciarossa delle 7.20 per Milano, che inizialmente segnava 150 minuti di ritardo e poi è partito con 100 minuti di ritardo reali. Molti passeggeri avevano già rinunciato a quel treno, optando per soluzioni alternative. «Stavo andando a Milano con quattro colleghi per lavorare. Abbiamo dovuto spostare il treno con uno di garanzia delle 10.20, perchè alle 7.20 segnava 150 minuti di ritardo. Oltre al danno la beffa, il treno alla fine è effettivamente partito e noi siamo qua in attesa ancora di poter viaggiare per lavoro», racconta all’AGI uno dei tanti passeggeri bloccati.

E’ un vero martedì nero quello che si sta vivendo a Roma Termini, nel pieno dello sciopero nazionale del personale del Gruppo FS, Trenitalia, Trenitalia Tper e Trenord, iniziato alle 21 di ieri e in corso fino alle 18 di oggi. La circolazione ferroviaria è praticamente paralizzata, con centinaia di viaggiatori in coda ai punti assistenza Trenitalia, soprattutto per la cancellazione del Frecciarossa delle 9.50 per Milano e i forti ritardi accumulati da altri convogli.

Un altro viaggiatore, anche lui diretto a Milano, riferisce: «Io dovevo partire con il treno delle 9.50 per motivi di lavoro, ma purtroppo non ho potuto effettuare il viaggio. Adesso sto cercando di essere ricollocato su un altro treno. Speriamo di poter partire». Tra i passeggeri fermi in stazione anche gruppi organizzati: un gruppo di suore polacche, atterrato questa mattina all’aeroporto di Fiumicino, doveva proseguire verso Francavilla al Mare, ma il treno è stato cancellato.

«Ora siamo in attesa di un cambio treno», riferisce una delle religiose. Un secondo gruppo di suore era invece diretto a Milano, sempre sul Frecciarossa delle 9.50 soppresso. Disagi anche per chi era diretto a Napoli: «Avevo il treno da Tiburtina questa mattina, ma non è mai partito. Sono venuto a Termini sperando di trovare più treni, ma per ora non sono riuscito a partire», racconta un altro passeggero. Tanti anche i treni in ritardo e cancellati verso le località di mare del sud.

«Ho una settimana di vacanza e avevo scelto di andare dai miei parenti in Puglia, speriamo di poter partire», spiegano i passeggeri. Grande confusione anche tra i tanti turisti stranieri presenti in stazione. Molti, disorientati e spaesati, cercano di ottenere informazioni, spesso senza successo. Diversi sportelli risultano non presidiati e l’assistenza è rallentata. «E' possibile che a Roma, con il Giubileo alle porte, ci debba essere sempre uno sciopero e sempre qualcosa che non funziona?», si chiede più di un viaggiatore.

In particolare, una coppia americana avrebbe dovuto raggiungere Firenze in mattinata. «Non abbiamo più l’hotel a Roma e ne abbiamo uno prenotato a Firenze. Ma non sappiamo se riusciremo a partire oggi», spiegano. La situazione a Termini resta caotica, con viaggiatori in fila da ore, convogli cancellati o in ritardo e un flusso crescente di persone con tanti seduti anche a terra in attesa di capire o meno se potranno partire.