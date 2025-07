Skylabs assume 200 talenti in tre anni: il futuro del lavoro è ovunque con la tecnologia

«In questi anni abbiamo dimostrato che il lavoro per obiettivi e la crescita professionale contano più della presenza fisica in ufficio», spiega Luca Martino, CEO di Skylabs. «Oggi continuiamo su questa strada, dando una risposta concreta al mercato con Skylabs X, che ci permetterà di accelerare l’innovazione nelle imprese grazie alle soluzioni SAP, alla expertise dei professionisti che sono entrati a farte della squadra e anche alla presenza di partner strategici con una solida esperienza».

In controtendenza rispetto al ritorno massiccio all’ufficio di molte aziende, Skylabs Group rilancia il lavoro distribuito e punta tutto sulla crescita. L’azienda, da dieci anni protagonista della trasformazione digitale nelle imprese, annuncia la nascita di Skylabs X, una nuova realtà dedicata esclusivamente al mondo delle tecnologie ERP, e lancia una delle più ambiziose campagne di assunzione del settore: 200 nuove posizioni nei prossimi tre anni, tutte aperte a candidati in modalità full remote, senza vincoli di sede.

La nuova divisione nasce dopo il successo dei progetti di Skylabs su Salesforce, e rappresenta una risposta concreta a un mercato che richiede sempre più digitalizzazione, integrazione e scalabilità. Skylabs X promuove un modello di lavoro basato su flessibilità, autonomia e formazione continua, puntando a costruire una comunità di esperti capaci di affrontare le sfide dell’economia digitale.

Le soluzioni SAP sono sempre più centrali in settori strategici:

Industria manifatturiera : per una produzione più agile e sostenibile

: per una produzione più agile e sostenibile Energia e utilities : per un uso più efficiente e responsabile delle risorse

: per un uso più efficiente e responsabile delle risorse Sanità : per servizi più efficaci e rapidi, grazie all’integrazione dei dati

: per servizi più efficaci e rapidi, grazie all’integrazione dei dati Retail e logistica: per supply chain più dinamiche e previsioni di domanda più accurate

Per attrarre i migliori professionisti, Skylabs X ha scelto un approccio innovativo: una singola offerta di lavoro aperta a tutti i consulenti SAP, a prescindere dal modulo in cui operano. L’obiettivo è semplificare il processo di selezione e valorizzare tutte le competenze, in un mercato spesso diviso in micro-nicchie. Skylabs scommette sul futuro del lavoro come ecosistema aperto, distribuito e fondato sulla crescita condivisa. E lo fa con un messaggio chiaro: la tecnologia non toglie lavoro, lo trasforma e lo distribuisce meglio.