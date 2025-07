Grande attesa anche per Diego De Silva al Festival Intrecci Narrativi promosso dall’Associazione per l'Arte a Segesta

Attesa per la seconda serata del Festival Intrecci Narrativi, l’evento giunto alla terza edizione e promosso dall’Associazione per l'Arte in collaborazione con Ottantunocento, con la direzione artistica di Vito Lanzarone.

Ospite della rassegna di musica e letteratura che si svolge all’interno del Tempio di Segesta, sabato 12 luglio alle ore 20.00, sarà Diego De Silva che si esibirà nel monologo “I titoli di coda di una vita insieme”, in cui racconta con forza le speranze, le delusioni, le felicità sepolte, il complicato groviglio di sentimenti che accompagnano da sempre la fine di un amore. Diego De Silva è uno degli scrittori più amati della letteratura contemporanea.

Premio Selezione Campiello 2001 per ‘Certi Bambini’, è conosciuto non solo per i suoi libri, ma anche perché le sue storie sono state spesso raccontate anche al cinema e in televisione con successo. Fra i suoi libri editi da Einaudi: ‘Certi bambini’, ‘Mancarsi’, ‘Terapia di coppia per amanti’ e la fortunata serie dedicata all’avvocato d’insuccesso Vincenzo Malinconico: ‘Non avevo capito niente’ (Finalista Premio Strega), ‘Mia suocera beve’, ‘Sono contrario alle emozioni’, ‘Divorziare con stile’, ‘I valori che contano (avrei preferito non scoprirli)’, ‘Sono felice, dove ho sbagliato?’. Scrive anche per il cinema e per il teatro, oltre che su numerosi quotidiani (Il Corriere del Mezzogiorno, La Stampa e l’inserto letterario de La Stampa (Tuttolibri).