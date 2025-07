Ucciso da un würstel coi chiodi. È morto il cane molecolare Bruno: aveva salvato diverse vite

Addestrato in Svizzera, Bruno era diventato famoso in tutta Italia per le sue straordinarie capacità: in grado di individuare tracce umane anche a distanza di giorni, aveva salvato vite in numerose operazioni di soccorso. «Bruno ha salvato persone a Bernalda, Foggia, Trani, Matera», racconta l’addestratore. «Molte delle persone che ha ritrovato erano malati di Alzheimer, che si erano smarriti nelle campagne per giorni. Alcune famiglie mi hanno scritto stamattina per ringraziarmi ancora. I loro cari sono vivi grazie a Bruno. E ora lui non c'è più».

Bruno, il cane molecolare dell’unità cinofila di soccorso, è stato trovato morto dopo aver ingerito dei wurstel imbottiti di chiodi. Un atto vile che ha colpito al cuore non solo i cittadini di Taranto, ma l’intero Paese, che aveva imparato a conoscere e apprezzare il valore di questo cane speciale, che nel corso della sua carriera aveva contribuito a numerosi salvataggi, ritrovando persone disperse, spesso anziani malati di Alzheimer, e che era stato premiato per il suo eroico lavoro.

Il cane molecolare aveva ricevuto numerosi premi, tra cui uno dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che lo aveva accolto e premiato per il suo contributo straordinario in numerosi salvataggi. Un riconoscimento che aveva avuto luogo anche a Palazzo di Città a Taranto, dove Bruno è stato elogiato dalle massime autorità cittadine.

Il tragico incidente è avvenuto all’interno del centro di addestramento di Taranto. La morte, causata da una esca avvelenata con chiodi, ha scatenato un’ondata di indignazione. «È una morte orrenda, lunga e dolorosissima, causata dall’emorragia interna», ha commentato la deputata Michela Vittoria Brambilla, promotrice della "legge Brambilla" che ha inasprito le pene per chi maltratta gli animali. La Brambilla ha anche annunciato la presentazione di una denuncia formale e l'intenzione di costituirsi parte civile, auspicando che si possa arrivare a un processo per i colpevoli. La deputata ha espresso la sua disgustata indignazione, sottolineando che, probabilmente, l’attentato non è stato compiuto per cieca crudeltà, ma con un obiettivo ben preciso: «Bruno aveva contribuito a far sequestrare cani utilizzati nei combattimenti. Questo gesto ignobile potrebbe essere la vendetta di chi ha perso i suoi ‘cani da combattimento’», ha aggiunto Brambilla. La parlamentare ha chiesto alle forze dell'ordine di fare tutto il possibile per individuare il responsabile e applicare le sanzioni previste dalla legge Brambilla, che prevede pene fino a 4 anni di reclusione e una multa fino a 60.000 euro per chi uccide un animale con sevizie o prolungandone volontariamente le sofferenze.

Le parole della premier Meloni

Anche la premier Giorgia Meloni, che aveva premiato Bruno per il suo contributo, ha commentato la notizia con grande commozione. Su X (ex Twitter), la Meloni ha scritto: “Una notizia che stringe il cuore, un atto vile, codardo, inaccettabile. Grazie per tutto ciò che hai fatto, Bruno.” La premier ha anche condiviso una foto che la ritrae sorridente accanto al cane, simbolo di coraggio e dedizione.