Telegram e soldi: così Teheran trovava le spie in Israele

Dal primo scambio di attacchi fra Israele e Iran, nell’aprile del 2024, alla recente guerra dei 12 giorni, Teheran ha cercato di creare nello Stato ebraico una rete di spie e informatori, reclutati fra gli stessi cittadini israeliani: i risultati sul campo sono stati modesti, ma documenti giudiziari visionati dal Guardian mostrano che le persone disponibili a collaborare fra i cittadini israeliani

erano molte, il che ha colto il Paese di sorpresa.

L’operazione di reclutamento online, indirizzata soprattutto ad arabi-israeliani, avveniva di solito con un messaggio anonimo che rimandava a un link su Telegram, dove seguivano offerte in

denaro, proporzionate all’importanza dell’azione. Alcuni messaggi-esca recitavano «Una Gerusalemme libera unisce i musulmani. Mandaci informazioni sulla guerra».

La campagna, secondo l’analisi del Guardian, puntava a ottenere azioni clamorose, come l’uccisione di funzionari e dirigenti israeliani, e da questo punto di vista si è rivelata un fiasco, in netto contrasto con i risultati ottenuti dal Mossad in Iran dove ha ucciso comandanti e scienziati nucleari e di attentati sul posto e localizzato siti e mezzi militari. Ma allo stesso tempo, attraverso collaborazioni di piccolo cabotaggio, ha permesso a Teheran di ottenere informazioni logistiche su obiettivi da colpire, usate nelle risposte con missili e droni ai raid israeliani sull'Iran.