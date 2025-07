Editoria, Lino Morgante è il nuovo presidente di ADS: «Certezza e trasparenza valori su cui fondare sviluppo e sinergie»

Il Consiglio di amministrazione dell’associazione, riunitosi ieri, lo ha nominato all'unanimità dei voti, su designazione Fieg: succederà nella carica a Massimo Cincera, espressione della Fieg assieme a Alberto Braggio, Michela Colamussi, Francesco Dini, Carlo Mandelli, Sergio Pedrazzini, Pierluigi Spagoni. Nel Cda Massimo Martellini (FCP) ; Natalia Agostini, Leonardo Lambertini, Giovanna Maggioni, Raffaele Pastore (UPA) ; Gianluca Bovoli, Andrea Cornelli, Loris Zanelli (ASSAP SERVIZI) . La Commissione Lavori dell’organismo è presieduta da Massimo Pierelli e composta per FIEG da Giovanni Cantù, Marco Di Pierro, Domenico Giampaolo, Karen Nahum; per FCP da Massimo Pierelli; per UPA da Patrizia Gilberti, Giuliana Schenone, Alberto Vivaldelli; per ASSAP SERVIZI da Cristina Benedini.

«Sono onorato per questo prestigioso incarico – ha affermato il presidente Morgante – e ringrazio il consiglio d’amministrazione per la fiducia accordatami. La certificazione dei dati di diffusione della stampa, che ADS da mezzo secolo garantisce in assoluta trasparenza, rappresenta un valore per l’intero comparto, consentendo di ragionare in piena sinergia sugli scenari di un’attività, come quella editoriale, legata a profili industriali, ma anche e soprattutto alla sfera dei diritti, per continuare a garantire un’informazione libera e responsabile. L’accertamento dei dati di diffusione e tiratura consente quindi sia di programmare strategie di sviluppo sia di riconoscere e affrontare eventuali criticità».

L’attività di ADS: a breve i nuovi dati per maggio 2025

ADS Accertamenti Diffusione Stampa è la società che ha per oggetto la certificazione e divulgazione dei dati relativi alla tiratura ed alla diffusione e/o distribuzione della stampa quotidiana e periodica di qualunque specie pubblicata in Italia. Dal 1975 è il punto di riferimento per la certificazione dei dati dell'editoria italiana e rappresenta le diverse componenti editoriali e pubblicitarie interessate a proporre dati di diffusione della stampa pubblicata in Italia di qualunque specie, certificati secondo regole condivise. All’ADS fanno capo 132 testate, 75 editori, 79 società di revisioni: martedì 8 luglio saranno pubblicati i nuovi dati mensili stimati dagli editori, riferiti al mese di maggio 2025, relativi a quotidiani, edizioni settimanali di quotidiani; settimanali (pubblicazioni che prevedono almeno 48 uscite nell'arco dell'anno); periodici con un numero di uscite inferiore a 48 e superiore a 13 nell'arco dell'anno. Saranno inoltre disponibili i nuovi dati stimati dagli editori, riferiti al mese di aprile 2025 relativi a mensili (pubblicazioni che prevedono almeno 10 uscite nell'arco dell'anno) e altri periodici con un numero di uscite inferiore a 10 nell'arco dell'anno.