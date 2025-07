Esplosione a Roma, guasto a un distributore Gpl: 40 persone soccorse, aperta un'inchiesta

La Procura di Roma ha posto sotto sequestro l’area di via dei Gordiani dove questa mattina è esploso un distributore di benzina e gpl. I magistrati di piazzale Clodio procedono al momento per lesioni colpose e sono in attesa delle informative dei vigili del fuoco e delle forze dell’ordine intervenute.

Sono una quarantina le persone soccorse e visitate a seguito dell’esplosione avvenuta in un distributore di benzina a Roma: tra loro molti in codice giallo e almeno uno in codice rosso. Lo si apprende da fonti dei vigili del fuoco.

«Si è trattato di un’esplosione conseguente a un "blif da gpl" (un malfunzionamento dell’impianto del gas - ndr) equiparabile all’esplosione di una bomba. Dopo un primo intervento per una fuga di gas, per la quale in poco tempo erano giunti i vigili del fuoco, è arrivata l'esplosione». Cosi il direttore regionale dei vigili del fuoco del Lazio, Ennio Aquilino, in merito all’esplosione avvenuta a Roma, il quale ha anche chiarito che ci sono ancora delle verifiche in corso sulle cause.