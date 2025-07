Non solo l'afa, ora si temono incendi e siccità

Con temperature che sfiorano i 40 gradi basta un niente per scatenare un rogo che può trasformare un bosco in una distesa di ceneri: è l’altra faccia dell’allarme caldo, quella che ogni estate vede la Penisola punteggiata di pennacchi di fumo, nelle aree verdi delle città e nella natura che le circonda.

Il governo ha lanciato già la Campagna antincendio boschivo, che si concluderà il 15 ottobre, fornendo alle Regioni un documento per richiamare compiti, responsabilità e iniziative per coordinare le forze in campo. Il ministro per la Protezione civile Nello Musumeci ha inviato dunque delle raccomandazioni per individuare le priorità d’azione per garantire la sicurezza dei cittadini, con campagne informative rivolte a migliorare la loro «capacità di autoprotezione».

In caso di incendio, spiega il Dipartimento di Protezione Civile, le prime a intervenire sono le squadre di terra coordinate dalle Regioni. Ma se non bastasse è possibile chiedere l’intervento dei mezzi aerei, in particolare gli elicotteri, in dotazione alle Regioni stesse. Nei casi davvero gravi la Regione può rivolgersi alla flotta aerea dello Stato, che è composta da 15 velivoli Canadair CL415 e da 4 elicotteri Erickson S64F, a cui si aggiungono ulteriori 11 elicotteri della Difesa, dei Vigili del Fuoco e dei Carabinieri.