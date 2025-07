Il caldo fa altre vittime: 4 morti tra Sardegna, Liguria e Toscana

Due vittime in Sardegna, una in Lombardia e un’altra in Liguria. E una bimba di 10 anni morta per infarto, probabilmente dovuto a un colpo di calore, alla reggia di Versailles, in Francia. Il caldo record che sta avvolgendo l’Italia e l’Europa miete ancora vittime, con le temperature che in alcune città sfiorano i 40 gradi, e fa esplodere i casi di malori, che si moltiplicano di ora in ora. Afa alla quale si aggiunge il maltempo, che sta interessando la parte settentrionale del Piemonte e la Toscana dove è stato rinviato il Palio di Siena a causa della forte pioggia. Una situazione che va avanti da diversi giorni e che ha portato ad un’intesa tra ministero e sindacati per il via libera al protocollo caldo per tutelare lavoratori e lavoratrici.

Leggi anche Colpo di calore fatale per una donna, si accascia e muore a Bagheria

L’anticiclone Pluto continua a imperversare su tutta la Penisola, con picchi tra i 37 e i 40 gradi, che si ripeteranno anche nei prossimi giorni. Massima allerta per venerdì quando i bollini rossi passeranno dagli attuali 18 a 20, interessando praticamente tutti i capoluoghi d’Italia e quindi anche Palermo. Temperature roventi che, inevitabilmente, mettono a rischio la salute soprattutto di anziani e persone fragili. Due turisti sono morti in spiaggia in Sardegna, un 75enne di Terni a Budoni e un 57enne di Treviso a San Teodoro, a pochi chilometri di distanza l’uno dall’altro. Un 85enne, invece, è morto per scompenso cardiaco al pronto soccorso del San Martino di Genova dove era arrivato per disidratazione e con comorbidità. Lo stesso Policlinico ha registrato una decina di accessi per disidratazione e dinamiche legate al caldo. Tragedia anche in autostrada dove un camionista di 70 anni è stato trovato privo di vita all’interno del suo mezzo fermo in una piazzola di sosta nel tratto dell’A4 Sirmione-Peschiera del Garda in provincia di Brescia. Non si esclude, anche in questo caso, che a stroncarlo siano state le alte temperature di questi giorni.