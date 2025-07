Ondata di caldo in Europa, chiusa la Tour Eiffel a Parigi

Parigi ha esteso l’allerta rossa per il caldo chiudendo la cima della Torre Eiffel, limitando la circolazione e introducendo limiti di velocità. Per Parigi è la prima allerta rossa in cinque anni e le autorità locali sono autorizzate a limitare o vietare gli eventi sportivi, i festival e le gite scolastiche. La società che gestisce la Torre Eiffel ha deciso la chiusura della sommità dalle 12 di ieri e anche oggi e domani il monumento resterà chiuso al pubblico. Tutti i veicoli, tranne quelli meno inquinanti, sono stati banditi dalla regione dell’Ile-de-France, che include Parigi, dalle 4,30 alle 23 a causa degli elevati livelli di inquinamento da ozono. In alcune località rimarranno in vigore anche i limiti di velocità di 20 chilometri orari. In tutta la Francia, il governo ha dichiarato di prevedere la chiusura parziale o totale di quasi 1.350 scuole, quasi il doppio rispetto a ieri.