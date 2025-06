Via libera al ddl sul merito nella P.A: meno burocrazia per gli avanzamenti di carriera

Fare carriera nella pubblica amministrazione deve essere più una questione di merito che di burocrazia. Almeno questo è quello che vuole il governo che valorizza il raggiungimento degli obiettivi, dunque dei risultati. Il consiglio dei ministri ha infatti dato il via libera definitivo al disegno di legge sulla misurazione e valutazione della performance e lo sviluppo di carriera nella Pa. Ora il testo andrà in Parlamento.

Il provvedimento, già approvato in sede preliminare il 13 marzo scorso, ha ottenuto il 12 giugno il parere favorevole della Conferenza unificata dove è stato deciso che le nuove disposizioni si possano applicare anche alle Regioni, alle province e ai comuni, alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano.

Nel rilevare «un ulteriore passo avanti nell’iter di questo provvedimento», il ministro per la Pubblica amministrazione, Paolo Zangrillo spiega che «passiamo da un approccio 'burocraticò a uno per 'obiettivì in cui contano i risultati raggiunti. Ai dirigenti viene attribuita la responsabilità dicreare ambienti di lavoro ancora più dinamici e stimolanti per offrire servizi sempre più in linea alle esigenze dei nostri utenti, cittadini e imprese».