Campi Flegrei, forte scossa di terremoto: è stata la più violenta degli ultimi 40 anni

In aggiornamento

Una scossa di terremoto magnitudo 4.6 è stata avvertita a Napoli e nell’area dei Campi Flegrei alle 12.47.

La scossa delle 12.47, con epicentro nell’area di Bacoli, è stata distintamente avvertita anche nel capoluogo partenopeo. Tanti si sono riversati in strada. La magnitudo di 4.6 è la più alta registrata negli ultimi 40 anni nell’area flegrea uguagliando quella verificatasi la notte del 13 marzo scorso. Il sisma è stato registrato a una profondità di 5 km.

La circolazione dei treni relativa al nodo di Napoli è stata sospesa in via precauzionale a seguito della scossa di terremoto di magnitudo 4.6, registrata alle 12.47, con epicentro i Campi Flegrei. E’ stato applicato, infatti, il protocollo che prevede lo stop alla circolazione ferroviaria in caso di sciami sismici che superano la magnitudo 4.0. I treni - si apprende da Ferrovie dello Stato - vengono attestati nelle località limitrofe. Sono regolari, invece, le partenze dei convogli da Roma e diretti al Sud. Verifiche sono in corso sulla rete per consentire il ripristino della circolazione.